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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 11:47 ص
JANNA
JANNA
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الإثنين الموافق 1-3-2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمشروع "JANNA"، بالحى السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22-4-2021.

وفي بيان لوزارة الإسكان، قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (42– 43– 44)، يوم الإثنين 1-3-2021، والعمارات أرقام (39– 40– 41)، يوم الأربعاء 3-3-2021، والعمارات أرقام (36– 37– 38)، يوم الأحد 7-3-2021، والعمارات أرقام (33– 34– 35)، يوم الأربعاء 10-3-2021، والعمارات أرقام (30– 31– 32)، يوم الأحد 14-3-2021، والعمارات أرقام (27– 28– 29)، يوم الأربعاء 17-3-2021، والعمارات أرقام (24– 25– 26)، يوم الأحد 21-3-2021، والعمارات أرقام (21– 22– 23)، يوم الأربعاء 24-3-2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (18– 19– 20)، يوم الأحد 28-3-2021، والعمارات أرقام (15– 16– 17)، يوم الأربعاء 31-3-2021، والعمارات أرقام (12– 13– 14)، يوم الأحد 4-4-2021، والعمارات أرقام (9– 10– 11)، يوم الأربعاء 7-4-2021، والعمارات أرقام (6– 7– 8)، يوم الأحد 11-4-2021، والعمارات أرقام (3– 4– 5)، يوم الأربعاء 14-4-2021، والعمارات أرقام (1– 2)، يوم الأحد 18-4-2021، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 21-4-2021، والخميس 22-4-2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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