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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المحامين العرب يرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
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رحبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا بعد التصويت الذي جرى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للاتحاد المكاوي بن عيسى - في بيان اليوم السبت - أن نجاح الملتقى ونتائجه الإيجابية يؤكدان أن الليبيين يسيرون بخطوات جادة نحو المصالحة وإعادة الاستقرار إلى ربوع وطنهم.. مشددا على أهمية توافق كافة الأطراف الليبية على التمسك بوحدة بلادهم وأراضيهم ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونهم وإجلاء مليشيات المرتزقة والعناصر الإرهابية عن أراضيهم، معربا عن تطلعه إلى استمرار الالتزام بخارطة الطريق خلال المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات المقرر لها في ديسمبر من العام الجاري.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، بجهود الأمم المتحدة وسائر الدول العربية التي تُساهم في إعادة لم الشمل الييبي وإعادة الاستقرار إلى الدولة العربية الشقيقة.

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