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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ خطة رصف الطرق الداخلية

السبت 06/فبراير/2021 - 11:51 ص
رصف الطرق بأسوان
رصف الطرق بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تواصل أجهزة المحافظة جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى في كافة قطاعات العمل، وفى هذا الصدد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى الآن إلى 45% بإجمالى أطوال 39 كم للطرق الداخلية والرئيسية باعتمادات 68 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد فتحى، مدير عام الطرق بالمحافظة، على أنه جارٍ العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 مترا باتجاهين، وبتكلفة 6 ملايين، حيث سيسهم هذا الطريق الحيوى في ربط شمال المدينة بشرقها وغربها، كما سيتم إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان، لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة، بجانب تخفيف التكدس والتزحام بهذه المنطقة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الانتظار للسيارات لاستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 متر من ضمن مسافة 3.5 كم مخطط رصفها، علاوة على طريق خان أسوان بطول 1 كم، كما أنه يتم بالتوازى العمل فى طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم، وكذا طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم.

وأشار المهندس محمد فتحى إلى أن الفترة الحالية شهدت نهو الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية، من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر فى الاتجاهين، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو، بإجمالى أطوال 3 كم، وأيضًا مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم ، مضيفًا أن جهاز التعمير لجنوب الصعيد انتهى من تنفيذ أعمال رصف الطريق البديل للسادات "فيلة- الشلال- المحمودية" بطول 2 كم، وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، فيما يقوم الجهاز حاليًا بطرح المرحلة الثانية من نفس المشروع بطول 3 كم، وبتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك بهدف خلق محور جديد يربط جنوب المدينة بشرقها وغربها وشمالها، هذا بجانب العمل فى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى "العلاقى- كوبرى أسوان- الملجم" بطول 23 كم، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى بطول 375 مترًا، وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه.

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