امون مرتضى: الانتهاء من المرحلة 1 من إنشاء نادي التعمير بمطروح

قال اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، في بيان إعلامي له، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في قطعة الأرض المخصصة لإنشاء نادي التعمير بمطروح.وأوضح أنه تم إنشاء سور وغرفة الحراسة مؤكدا علي أنه سيتم اليوم البدء في المرحلة الثانية والتي تتضمن أعمال التشطيبات مشيرا إلى استمرار الأعمال الاستشارية للانتهاء من التصميمات الإنشائية.وأكد علي أنه سيتم البدء في إجراءات الترخيص والإشهار بعضوية كافة العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة لكافه العاملين بالجهاز المركزي للتعمير وأهل مطروح.