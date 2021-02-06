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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

السبت 06/فبراير/2021 - 11:01 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أطلقت جامعة أسيوط مبادرة "ابنك أغلى من الغلة"، والتي تهدف إلى التوعية بخطورة أقراص الغلة المعروفة علميًا بأقراص "فوسفيد الألومنيوم"على حياة الإنسان وما تمثله من خطر خلال مرحلة الحفظ والتخزين.

 وصرحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة، أن المبادرة تم إطلاقها  بعد ملاحظة تزايد أعداد الوفيات خاصةً بين الشباب بعد تناولها عمدًا أو عن طريق الخطأ حيث وصل عدد حالات الوفاة بسببها في محافظة أسيوط إلى 200 حالة في العام، وهو ما دفع،فريق من شباب الجامعة، إلى التحرك لزيادة وعي أفراد المجتمع بخطورتها وضرورة استخدام بدائل آمنة على حياة الإنسان وضرورة احتواء المجتمع للشباب والمراهقين وزيادة وعيهم الديني وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل من يحتاج إليه لتدارك هذه المشكلة الخطيرة.
 
 وعن آلية عمل الحملة صرح منسق الحملة الدكتور محمود سعد وهو طبيب تدريب بالمستشفى الجامعي بأن الحملة ستبدأ قريبًا على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من الشباب في أسرع وقتٍ ممكن، ثم ستقوم بنشر ملصقات توضح أهداف الحملة، كما ستقوم قريبًا بتسجيل عدد من الأفلام القصيرة إلى جانب لقاءات بالمسئولين في قطاعات الطب والصيدلة والزراعة والتوعية الدينية لتحقيق عدة أهداف أهمها زيادة الوعي الديني بتحريم قتل النفس وضرورة عدم اليأس من رحمة الله، وزيادة الوعي الصحي حيث أن الأقراص لا تمثل وسيلة سهلة للانتحار كما انتشر عنها بل تسبب آلام مبرحة وإعياء شديد يستمر لعدة أيام والندم الشديد الذي لوحظ على الضحايا قبل الوفاة، وزيادة وعي الصيادلة والمزارعين والتجار بضرورة الحد من تداول هذه الأقراص وبتوافر بدائل آمنة لها وضرورة التحول إلى استخدام البدائل بدلًا من تعريض حياة الشباب للخطر، كما تخطط الحملة لعقد عدد من الندوات والدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لتقديم الدعم النفسي للشباب والمراهقين بالمدارس والجامعات.

وأضاف أن فريق الحملة يرحب بانضمام الأفراد ومختلف منظمات المجتمع المدني إلى صفوفه التي تضم حاليًا عدد من أعضاء هيئة التدريس وأطباء وخريجي وطلبة الجامعة من ضمنهم الدكتورة مروة خليفة مدرس مساعد بقسم السموم الإكلينيكية، ومحمد وحيد طبيب مقيم وحسن علي طالب بكلية الطب وهما مسئولا التصميم والتسويق بالحملة، وبلال محمد أشرف طبيب تدريب والمنسق الميداني للحملة، إلى جانب مسئولي الأفلام الدعائية القصيرة واللقاءات المصورة بالحملة وهم الطلاب أحمد عبد العظيم وأحمد محمود ومحمد عيسى.    

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