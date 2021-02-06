«عن طريق الترميم الذاتي».. محافظ القليوبية يتفقد تطوير «خط 13»

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13، والجاري رصفه بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 35 مليون جنيه.ويجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية "FDR" الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل منزل الطريق الدائري نزلة مسطرد، ووجه المحافظ بتشجير المنطقة واستغلالها في مشروعات للشباب.كما تفقد المحافظ مشروع الـ30 مليون بيضة للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث التقى المحافظ بأعضاء مجلس إدارة المشروع الجدد برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطري، وأبدوا استعدادهم لتطوير المشروع خلال الفترة المقبلة وزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع.