رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الغردقة: تغطية جميع مناطق المدينة بالغاز الطبيعي خلال شهر

السبت 06/فبراير/2021 - 11:32 ص
اللواء عاطف وجدي
اللواء عاطف وجدي
علي عواد
طباعة
أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إنه يجرى توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مجاويش جنوب الغردقة وعقب الانتهاء من أعمال التوصيل والتى قد يستغرق شهرا، يكون الغاز الطبيعي وصل لنسبة 98% من مدينة الغردقة بالكامل.

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في تصريحات صحفية، أن نسبة الـ 2% المتبقية من مدينة الغردقة، والتي لم يصل لها الغاز الطبيعي هي مناطق شمال الأحياء وسيتم التوصيل لها عقب الانتهاء من منطقة مجاويش ليصل الغاز الطبيعي لجميع منازل الغردقة.

وأوضح أن هناك خطة قريبا لأعمال التطوير والرصف العام بمدينة الغردقة حيث سيتم تطوير المدينة بأكملها، وأنه جار أعمال التطوير بجميع المناطق المحرومة بالمدينة من رصف الشوارع الفرعية والرئيسية، وتركيب إنترلوك وكذلك رصف الأزقة والضروب لتقديم خدمات مميزة لمواطني المدينة.

وتابع رئيس مدينة الغردقة، أن مجلس المدينة بدأ في أعمال التطوير بمنطقة الإنتر ومجاويش والكوثر والمستلزمات والسنتر الليبي ومناطق المباركات، والحجاز والكهف والمدارس عقب تفقد تلك المناطق ومدى احتياجها للخدمات، مع بداية تنفيذ الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خطة غير التقليدية للاهتمام بالمناطق التى تعانى من نقص الخدمات والبدء فى رصف الشوارع الضيقة والممرات والأزقة فى المناطق السكنية ببلاط الإنترلوك خاصة مع صعوبة رصفها بالإسفلت لصعوبة دخول المعدات بالشوارع الضيقة ومعاناة المواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وزير الصحة الأسبق يكشف سر الضجة وراء فيروس «نيباه»

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

image description

ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718