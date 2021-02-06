في اليوم العالمي له.. مخاطر ختان الإناث

◄ تشمل المشكلات الطبية العاجلة للختان على المدى القريب ما يلى:



- ألم حاد



- نزيف حاد



- تلوث الجرح



- حرقان عند دخول الحمام



- الموت



◄ مخاطر الختان على المدى الطويل:



- الالتهابات



- عدم الرضا في العلاقات الحميمة



- الاكتئاب



- ألم الحيض



- مشاكل في المسالك البولية



يحتفل العالم، اليوم السبت 6 فبراير من كل عام، باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، والذي يسبب مشاكل صحية طويلة الأجل، بالإضافة لمخالفته للقانون فى مصر وعدد من دول العالم.ووفقًا لموقع Womanhealth"، نرصد أبرز المشاكل التي يسببها ختان الإناث.الفتيات عادة لا يحصلن على أى دواء لتسكين الألم قبل أو بعد الختان.من المحتمل حدوث نزيف مباشرة عقب الختان.- يمكن أن تصاب الفتيات بالحمى والصدمة وحتى الموت إذا لم يتم علاج العدوى التي تنتج من تلوث الجرح.- مشاكل فى الذهاب إلى الحمام، بما فى ذلك الحرقان والألم.من الممكن أن يسبب الختان إلى موت الفتاة، حيث لا يعرف الباحثون عدد الفتيات اللاتى توفين بسبب ختان الإناث، وغالبًا ما لا يتم الإبلاغ عن الوفيات التى قد تكون ناجمة عن ختان الإناث.الختان يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأجل للصحة البدنية والعقلية والجنسية للفتاة أو المرأة.يؤدي الختان إلى الالتهابات، مثل خراجات الأعضاء التناسلية والأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الضرر الناجم عن تشويه الأعضاء التناسلية.يسبب الختان مشاكل أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، حيث أنه يسبب الألم ممارسة الجنس، يمكن أن يؤدى ذلك إلى قلة الاهتمام بالجنس والجفاف المهبلي وتقليل الرضا العام.- الاكتئاب والقلق، آثار اضطراب ما بعد الصدمة التي تتعرض له الفتاة نتيجة الختان.تتعرض النساء بعد الختان الم في فترة الحيض بسبب عدم مرور كل دم الحيض، وهذا يمكن أن يسبب الألم وفترات أطول من المعتاد.- مشاكل فى المسالك البولية، قد يؤدى الختان إلى إبطاء أو إجهاد التدفق الطبيعي للبول، مما قد يسبب التهابات المسالك البولية مما يؤدي إلى تكوين كتل صلبة تسمى حصوات البول.