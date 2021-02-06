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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في اليوم العالمي له.. مخاطر ختان الإناث

السبت 06/فبراير/2021 - 02:03 م
ختان الإناث
ختان الإناث
هويدا سعيد
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يحتفل العالم، اليوم السبت 6 فبراير من كل عام، باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، والذي يسبب مشاكل صحية طويلة الأجل، بالإضافة لمخالفته للقانون فى مصر وعدد من دول العالم.

ووفقًا لموقع Womanhealth"، نرصد أبرز المشاكل التي يسببها ختان الإناث.

◄ تشمل المشكلات الطبية العاجلة للختان على المدى القريب ما يلى:

- ألم حاد
 الفتيات عادة لا يحصلن على أى دواء لتسكين الألم قبل أو بعد الختان.

- نزيف حاد
من المحتمل حدوث نزيف مباشرة عقب الختان.

- تلوث الجرح
- يمكن أن تصاب الفتيات بالحمى والصدمة وحتى الموت إذا لم يتم علاج العدوى التي تنتج من تلوث الجرح.

- حرقان عند دخول الحمام
- مشاكل فى الذهاب إلى الحمام، بما فى ذلك الحرقان والألم.

- الموت
من الممكن أن يسبب الختان إلى موت الفتاة، حيث لا يعرف الباحثون عدد الفتيات اللاتى توفين بسبب ختان الإناث، وغالبًا ما لا يتم الإبلاغ عن الوفيات التى قد تكون ناجمة عن ختان الإناث.


◄ مخاطر الختان على المدى الطويل:
الختان يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأجل للصحة البدنية والعقلية والجنسية للفتاة أو المرأة.

- الالتهابات
يؤدي الختان إلى الالتهابات، مثل خراجات الأعضاء التناسلية والأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الضرر الناجم عن تشويه الأعضاء التناسلية.

- عدم الرضا في العلاقات الحميمة
يسبب الختان مشاكل أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، حيث أنه يسبب الألم ممارسة الجنس، يمكن أن يؤدى ذلك إلى قلة الاهتمام بالجنس والجفاف المهبلي وتقليل الرضا العام.

- الاكتئاب
- الاكتئاب والقلق، آثار اضطراب ما بعد الصدمة التي تتعرض له الفتاة نتيجة الختان.

- ألم الحيض
تتعرض النساء بعد الختان الم في فترة الحيض بسبب عدم مرور كل دم الحيض، وهذا يمكن أن يسبب الألم وفترات أطول من المعتاد.

- مشاكل في المسالك البولية
- مشاكل فى المسالك البولية، قد يؤدى الختان إلى إبطاء أو إجهاد التدفق الطبيعي للبول، مما قد يسبب التهابات المسالك البولية مما يؤدي إلى تكوين كتل صلبة تسمى حصوات البول.

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