«صحة الدقهلية» تعلن متابعة 3500 حالة عزل منزلي وشفاء 3175 آخرين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم السبت عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني حيث تم متابعة حوالي 3500 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 3175 حالة وتم تحويل عدد 175 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 275 جهاز قياس الأكسجين.كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنةخلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وأضاف انه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.