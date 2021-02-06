رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 30 قرية ومدينة فى كفر الشيخ بالتزامن

السبت 06/فبراير/2021 - 11:11 ص
الكهرباء
الكهرباء
عمرو الشامي
طباعة
شهدت 30 قرية ومدينة على مستوى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انقطاعا للتيار الكهربائي في وقت واحد، وذلك للقيام بعدة إصلاحات وتجديدات لشبكة الكهرباء في تلك المناطق.

ومن بين المدن والقري التي شهدت قطع تيار كهربائي: مدينة مصيف بلطيم والقري" روينة، ميت الديبة، شوغي، المرابعين، الشخلوبة، الجرايدة، السحايت، محلة دياي، قميسون غرب، السالمية، عربان " ومدينة الرياض.

وأصدرت شركة الكهرباء بيانًا، أكدت فيه أن قطع التيار الكهربائي سيستمر حتي الساعة الثالثة عصرا إن لم يستجد جديد، وذلك لإجراء عملية إحلال وتجديد لشبكات الجهد المتوسط الكهربائية.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

image description

ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

60 عامًا على رحيل بيرم التونسي ببيت الشعر العربي

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم