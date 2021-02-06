سولاف درويش تُعلن إعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ للنظر فيه وإحالته للجنة المُختصة.وأشارت درويش، في بيان اليوم، إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقًا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.