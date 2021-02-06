تفاصيل النصب على مواطنين بزعم تسليمهم شقق بالقاهرة الجديدة (فيديو)

قضت محكمة القاهرة الجديدة، على المتهم طارق فؤاد خليل غيابيا بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لاتهامه بالنصب على" بكري أحمد" والحصول منه على مبلغ ١١٢ ألف جنيه، بزعم شراء شقة له بالإسكان الاجتماعى بمنطقة القطامية.قال الضحية "بكرى أحمد عبد المنعم" ل "الدستور"،: "بدأت قصتى مع المتهم بأننى قمت بستأجار محل تجارى بمنطقة التجمع الثالث بالقطامية، من سيدة تدعى نعمة سعد والشهيرة ب" أم نسمة" وهى زوجة النصاب، وعرفتنى على زوجها على أنه موظف بوزارة الإسكان، وبعد علاقة استمرت فترة قليلة، اقنعنى المتهم أن أقوم ببيع شقتي الحالية وأحصل على شقة أخرى فى الإسكان الاجتماعي في القطامية.وأضاف بكري: طمئننى المتهم وأوهمنى بأن حصولى على الشقة امر سهل، وطلب منى الذهاب لمكتب البريد بالقطامية ومقابلة الموظف "رضا حنا" شريكة الثانى، وإعطاءه مبلغ ٤٦١٠٠ وبطاقتى الشخصية، وقام الموظف بإعطاءي إيصال بالفلوس لكنه مسجل باسمى واسم طارق فؤاد خليل سعد المتهم النصاب، فقمت بالاتصال بالمتهم لكى أفهم منه سبب خروج الإيصال بأسمائنا فأخبرنى بأنه أمر طبيعى، وبالمرة الثانية طلب منى الذهاب لمكتب البريد وإعطاء نفس الموظف "رضا حنا "مبلغ ٤٥١٠٠، لكن فوجئت بأن الإيصال فى هذه المرة باسم " طارق فؤاد خليل سعد " وبرر لى النصاب بأن هذا أمر طبيعى لأنه هو من يقوم بتجهيز الإجراءات بالوزارة وأخبرني بأن الموظف بالبريد يعلم كل شيئ وما على إلا إعطاءه الأموال فقط".واستكمل الضحية: "وبعد يومان حضر المتهم للمحل المستأجرة منهم، واقنعنى بأن كل إجراءات الشقة تمت وحصل منى على مبلغ ٢١ ألف جنيه، وطلب منى مقابلته فى الصباح الباكر عند وزارة الإسكان لاستلام المفاتيح وعقود الشقة والإمضاء على بقيت الأقساط ثمن الشقة، فذهبت إلى وزارة الإسكان من الساعة ١٠ صباحا لكنه لم يحضر، وإتصلت به هاتفيا وجدت هاتفه مغلق، فقمت بالاتصال بزوجته بأخبرتنى بأنه غير موجود وطلب منها بأن تخبرنى بالانتظار عليه ليوم ١٦٨، وسوف يقوم بإحضار المفاتيح وياخذنى وزارة الإسكان لإستيلام الشقة".واختتم الضحية حديثه: منذ ذلك الوقت اكتشفت إنها عملية نصب ولم أحصل على الشقة ولا أحصل على أموالى، وتوجهت لمديرية الأمن مكتب النصب حينها، وبعمل التحريات اللازمة عن "طارق خليل سعد" وشهرته لحوس، اتضح أنه نصاب وصدر ضده العديد من أحكام النصب في السابق، ورفعت ضده القضية وحكم عليه سنتين سجن غيابي.وتجمعت أنا وبعض المنصوب عليهم من حدائق القبة والشروق وزهراء مدينه نصر ورفعنا ضده العديد من القضايا، وتم القبض عليه في قسم مصر الجديدة، وتحول للنيابة لكنه عمل نقد للحكم فتحدد له جلسة لم يحضر الجلسة فتأيد عليه الحكم سنتين و١٠٠ جنيه غرامه وللأن لم يتم القبض على طارق فؤاد".