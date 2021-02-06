«التعليم»: عرض EST في مؤتمر NileTesol 2021 اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عرض EST في مؤتمر NileTesol 2021 الافتراضي "Digitalize Globalize"، من خلال جلسة زوم، اليوم السبت، في الساعة 11:35 صباحا.وأكدت الوزارة، أن امتحان EST هو امتحان حاسوبي يتم تطويره كبديل أو اختبار مكافئ لامتحانات SAT أو ACT الدولية لغرض السماح لطلاب مصر في نظام التعليم الأمريكي بمسار جديد في الجامعات في مصر.ومن المقرر أن تغطي EST مستشارة اللغة الانجليزية، وحاملة Tesol MA، Lisa Horvath في جلسة بعنوان "طريق جديد لطلاب الدبلومات الامريكية لدخول الجامعات في مصر".وأعلنت الوزارة، للانضمام الى الجلسة، اضغط على "انضم" في تطبيق زووم، أو قم بزيارة https:zoom.us، وذلك عن طريق إدخال معرف الاجتماع: 975 6852 5363، برقم الكود 223456