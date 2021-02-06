التحريات: خلية «عشماوي» خططت لعمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة

كشفت تحقيقات القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية هشام عشماوي» تفاصيل مثيرة.الشاهد الأول محمد فوزي محمد، وضابط بقطاع الأمن الوطني، يشهد بورود معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها اعتناق المتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم أفكار التنظيم المسمى تنظيم القاعدة التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية واستباحة دماءهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وارتباطه ببعض أعضاءه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس خلية لها داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنه نفاذا لذلك أسس جماعة ضم إليها عدد من معتنقي ذات الفكر عرف من بينهم المتهمين الثاني علي محمد أحمد، والثالث محمود صباحي محمود، والرابع أحمد رمضان محمود، والخامس أحمد حمدي فهيم، والسادس عادل خلف عبدالعال، والسابع إبراهيم عبيد الشويخ، والثامن صلاح عيد والتاسع حازم محمد والعاشر احمد محمد الحسيني والحادي عشر معاذ محمد، والمتوفى مصطفى مصباح.وأضاف أنه في إطار إعداد أعضاء الجماعة لتحقيق اغراضها أعد القيادي سالف الذكر برنامجا ارتكن فيه لمحورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لهم لتدارس الأفكار التكفيرية وامدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، وثانيهما عسكري بعقد دورات تدريبية على كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها.وإن الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما أمدها بها المتهمين الأول والثاني عشر من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية وذخائرها ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات وعبوات مفرقعة صنعها المتهمين الثاني علي محمد احمد والثالث محمود الصباحي ومعلومات أمدها بها المتهمون الرابع والخامس والثامن والحادي عشر وأسلحة وذخائر أمدها بها المتهم السادس والمتوفى، فضلا عن اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية عرف منها مسكن المتهم المتوفى مصطفى مصباح لعقد لقاءات أعضاءها التنظيمية وتدريبهم على فك وتركيب الأسلحة النارية وكيفية استخدامها.وأنه في إطار تنفيذ مخططهم العدائي الهادف لإسقاط الدولة اضطلع عناصرها بالتخطيط لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، بإصدار المتهم الأول تكليفات لأعضاء خليته برصد العديد من الأهداف الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة تمهيدا لاستهدافهم وقف من بينها علي رصدهم ضباط شرطة مباحث قسم الوراق، ورصد مقر سكن مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي حيث تمكن المتهم الرابع، ضابط سابق بالقوات المسلحة من إمداد المتهم الأول بمعلومات عن محل سكنه، بينما تمكن المتهم الخامس من إمداد الجماعة بمعلومات عن ميعاد حضور قيادات القوات المسلحة. حفل التخرج السنوي بالأكاديمية ناصر العسكرية مقر خدمته العسكرية لوضع مخططا لاستهدافهم بعملية عدائية.وأنهى أنه ونفاذا لاذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 9 سبتمبر 2016 من ضبط المتهم الرابع وبتاريخ 2 أبريل 2016 ونفاذا لذات الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمسكن المتوفي مصطفى مصباح لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه فأطلق الأخير صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته فبادلوه إياها مما أسفر عنه وفاته وإصابة بعض أفراد القوة وعثر بحوزته على بندقية آلية وذخاءرها.وأكد الشاهد الثاني عمرو هاني ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 20 أبريل 2016 من ضبط المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على حاسب آلي محمول وهاتف محمول ومطبوعات تنظيمية.وأكد الشاهد الثالث توفيق مصطفى ضابط بقطاع الأمن الوطني أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 28 أبريل 2016 من ضبط المتهم الثالث، كما تمكن بتاريخ 28 أبريل 2016 نفاذا لذات الإذن من ضبط وتفتيش مسكن المتهم الثاني علي محمد أحمد وبتفتيش مسكنه عثر على أدوات معملية ومواد مما تستخدم في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وثلاثة حاسبات آلية محمولة وثلاث وحدات تخزين خارجية.