اليوم.. انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارا من اليوم السبت بكافة محافظات الجمهورية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.وأكدت أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤوس الماشية، ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا، وناشد المزراعيين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.وأضاف أنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني وتأتى هذه الحملة إمعانا فى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة. وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.