تعليمات للقضاة بشأن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر تعليمات لقضاتها بشأن الإشراف على العملية الانتخابية للنقابات الفرعية التابعة لنقابة محامين مصر المقرر إجرائها يومي7،8 فبراير الجاري.ونصت التعليمات أنه "بمناسبة تولي قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة محامي مصر، والتي تعد أكبر انتخابات تجري بمصر بعد الانتخابات النيابية، وثقة في ادائكم وممارستكم المشهودة في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الانتحابية؛ ورغبة للتيسير عليكم فإننا نضع بين أيديكم التعليمات التي تم إقرارها من اللجنة القضائية، واللجنة المشرفة بنقابة المحامين، والتي يـتعين على المستشارين أعضاء اللجان العامة والفرعية مراعاتها والالتزام بها، وهي: