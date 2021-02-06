حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بقليوب، بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بمركز قليوب، وتم ضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وشادو و180 قرصا مخدرا.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي.كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام 3 عاطلين بقليوب ببيع المخدرات والأقراص المخدرة للمتعاطين والمدمنين في وضح النهار بقليوب.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وهم: "ع. س" 25 سنة، عاطل ومقيم بقليوب البلد، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 350 جراما، ومبلغ مالى 120 جنيها، وهاتف محمول، و"س.ر.م" 36 سنة، عاطل ومقيم بقليوب البلد، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالي 160 جنيها، وهاتف محمول، و"ا.ع.ح" 27 سنة، عاطل، ومقيم بقليوب البلد، وبحوزته 180 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي 240 جنيها، وهاتف محمول.