الكاثوليكية: تواصل فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية العذراء مريم

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر؛ والنائب البطريركي لشئون البطريركية؛ انه استمرت فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا.وتابع النائب البطريركي لشؤون البطريركية: حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح، ثم قام خدام مدارس الأحد بتوزيع الفصول وإلقاء الكلمة، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.جدير بالذكر أن نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، استقبل أعضاء مكتب التعليم المسيحي وفريق إعداد البانوراما الصيفية.