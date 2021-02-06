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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق وترزى وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 10:51 ص
حادث
حادث
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي سائق وترزى مصرعيهما وأصيب 9 آخرون بينهم سورى الجنسية، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة الكريمات بحوالي 30 كيلو بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين هما أحمد عبدالتواب حلمي 34 سنة، ترزى، ماهر مخيمر محمد 33 سنة، سائق السيارة وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: محمد عمر عبدالمنعم 21 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وليد شعبان حسين 35 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، علي رمضان إبراهيم 35 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالمخ مع كسور بالأطراف، أسامة حظشو محمد 29 سنة سوري الجنسية مصابا باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالجبهة، هشام محمد عثمان 29 سنة، مصابا باشتباه نزيف بالبطن مع كدمات بالجسم.

كما أصيب ياسين محمد حفيظ 40 سنة، بجرح بفروة الرأس حوالى ١٠سم مع كدمات بالصدر، ربيع سعد حميدة 44 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، محمد حلمي علواني 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد عاشور صادق 42 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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