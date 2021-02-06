«الزراعة» تكشف أسباب تراجع كميات اللحوم والماشية المستوردة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تراجع استيراد اللحوم الحمراء سواء من الماشية الحية أو اللحوم المذبوحة أو المجمدة.وأرجع ذلك إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي بلغت 52%، وذلك وفقا لتخطيط الاحتياجات مصر من اللحوم بداية من عام 2020 موزعة ما بين الإنتاج المحلي والمستورد، موضحا أن هذه النسبة ارتفعت في نهاية العام لتصل إلى 57%.وقال في تصريحات له اليوم، إنه بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي، انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم، مما أدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% موضحا أن إجمالي ما تم استيراده خلال عام 2020 بلغ 206 آلاف رأس ماشية بعد أن كان مخططا استيراد 520 ألف رأس.وأشار إلى إنه تم إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات، وأيضًا قوافل بيطرية للكشف التناسلي على الرؤوس، وقد بلغ عددها حوالي 480 قافلة في 22 محافظة، خلال عام 2020، مشيرا إلى التوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محليًا من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة.وأوضح أنه تم زيادة عدد الجرعات من 15 مليون جرعة إلى 40 مليون جرعة سنويًا للحيوانات، بنسبة تغطية تصل الى حوالى 80% للأمراض السيادية مثل مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى وحمى الوادى المتصدع وغيرها.ولفت إلى تنفيذ برنامج التحسين الوراثي وتوفير السلالات المحسنة وراثيًا ومتطلباتها‏ لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، موضحا أن ذلك تم من خلال استيراد رؤوس إناث من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية وثنائية الغرض.وأضاف أنه تم استيراد حوالى 11 ألف رأس خلال هذا العام، ونأمل التوسع في ذلك بهدف تحسين السلالات مما سوف يؤدي إلى زيادة الانتاجية من اللحوم والألبان وفي ذات الوقت تقلل الاحتياجات من الأعلاف.وأوضح أنه تم تطوير 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي في مناطق العامرية بمحافظة الإسكندرية، وسخا بمحافظة كفر الشيخ، والعباسية بالقاهرة، وبني سويف، وتدعيمها باحتياجاتها من الطلائق المحسنة وراثيًا والنيتروجين وجرعات التلقيح الإصطناعي، حيث تم تزويدها بـ 78 طلوقة من سلالات إنتاج اللبن واللحم عالية الإنتاجية ثنائية الغرض.