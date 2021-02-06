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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موسي عمران يبدأ مهام رئاسة مرفق الكهرباء اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 10:30 ص
محمد موسي عمران
محمد موسي عمران
عمرو خان
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يبدأ الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط ومتابعة الهيئات مهام منصبه الجديد لرئاسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم السبت، وذلك بناء علي القرار الصادر من مجلس الوزراء بتعيينه خلفًا للدكتور محمد عبدالعزيز حسن عبدالرحمن.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، قرارا بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد موسى عمران، كان قد تم اختياره من قبل المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة رئيسًا للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات.

وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استنادًا الي خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والتي اكتسبها علي مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت الـ36 عامًا شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرر الدكتور محمد موسى تقديم استقالته من رئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO)، للتفرغ لمهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ولضمان عدم تضارب المصالح بين الجهتين.

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