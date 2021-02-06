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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلاد ناهد يسري.. نجمات نجحن في أدوار الإغراء

السبت 06/فبراير/2021 - 11:06 ص
ناهد يسري
ناهد يسري
هويدا سعيد
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ناهد يسري
ناهد يسري
يحل عليا اليوم 6 فبراير ذكري ميلاد الفنانه ناهد يسري، والتي قامت ببطولة عدد من الأفلام في السينما المصرية في عقدي الستينيات والسبعينيات واتسمت هذه الأفلام بالجرأة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز النجمات اللاتي قدمن أدوار الإغراء بنجاح، ومنهم:


ناهد يسري:

اشتهرت بتقديم أدوار الإغراء في السينما المصرية، حيث اتسمت بالجرأة في أفلامها ومن أشهرها: "سيدة الأقمار السوداء" والذي ظهرت فيه عارية تماماُ و"ملكة الحب" و"امرأة من نار".
هند رستم
هند رستم
هند رستم:

اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف.

شمس البارودي
شمس البارودي
شمس البارودي:

تعتبر من أشهر نجمات الإغراء في السينما المصرية حيث قدمت العديد من أفلام الإغراء ومنها "الجبان والحب".

ناهد شريف
ناهد شريف
ناهد شريف:

قدمت الفنانه ناهد شريف مجموعه من أفلام الإغراء، ونجحت في ذلك ومن أبرزها "ذئاب لا تأكل اللحم"، وظهرت فيه عارية تمامًا، والذي يُصنف على أنه فيلم إباحي، أيضا "حبيب الروح"، وكان أول دور بطولة لها في فيلم "أنا وبناتي" عام 1961.
سهير رمزي
سهير رمزي
سهير رمزي:
اشتهرت سهير رمزي بادوار الإغراء حيث قامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجرئية.
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي:
هي رمز الاغراء الأهم في العالم العربي في السنوات الأخيرة وأشهر أفلامها "دكان شحاتة".

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق:

قدمت غادة عبدالرازق مجموعه من أدوار الإغراء في بدليتها، حيث اشتهرات بذلك خاصة في أفلام "الأجندة الحمراء، حين ميسرة، الريس عمر حرب، كلمني شكرا".
سمية الخشاب
سمية الخشاب
سمية الخشاب:

تمتلك سمية الخشاب إمكانيات جسدية تؤهلها بجدارة لتكون واحدة من أهم نجمات الإغراء ومن أبرز أفلامها "رانديفو، حين ميسرة، الريس عمر حرب".

علا غانم
علا غانم
علا غانم:

اشتهرت الفنانة علا غانم بتقديم أدوار الإغراء من بداية مشورها، من أهم الأفلام التي قدمتها في مجال الإغراء "حريم كريم، بدون رقابة، أحاسيس".

دوللي
دوللي
دوللي شاهين:

ظهرت دوللي شاهين شبه عارية في أولى كليباتها لتلفت الانتباه، ثم قدمت أدوار الإغراء عندما اتجهت للسينما ومن أبرز افلامها "ويجا".
مروة
مروة
مروة اللبنانية:

مروة قدمت عددًا من الكليبات الساخنة من أهمها "مطرب حمبولي، وأما نعيمة" وعندما دخلت السينما دخلتها من بوابة المشاهد الساخنة والعري وكان أول أدوارها "حاحا وتفاحة، أحاسيس".

روبي
روبي
روبي:

روبي من من أشهر الفنانات في هذا الوقت شهرة بتقديم أدوار الإغراء، وأشهر افلامها "سكوت حنصور".


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