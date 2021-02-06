شبورة مائية صباحية في سماء الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية تواجد شبورة مائية مكثفة في الطرق الصحراوية والزراعية، مما تسبب في حجب الرؤية للسائقين، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ومع مرور الوقت اختفت الشبورة المائية لتظهر الشمس، وينتشر جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة.وكانت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن رفع حالة الطوارئ بها تحسبًا لسوء الطقس وسقوط أمطار، كما أعلنت هيئة الأرصاد، وأكدت، في بيان لها، أن الشركة على أتم استعداد لشفط المياه من جميع أنحاء محافظات القناة حال عدم اعتدال المناخ وسقوط أمطار، حيث دفعت بسيارتها في الشوارع الرئيسية تحسبًا لأي تغير مناخي مفاجئ.