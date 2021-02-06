«جولف نيوز» عن عزت العلايلى: عملاق قدم 10 من بين أفضل 100 فيلم مصري

قالت صحيفة جولف نيوز عن الفنان الراحل عزت العلايلي إنه كان عملاقًا كبيرًا أثرى صناعة السينما المصرية، وأضافت الصحيفة: حقق الممثل المصري البارع عزت العلايلي، الذي توفي الجمعة عن 86 عامًا في القاهرة، شهرة في أدوار مختلفة محفورة في أذهان عشاق السينما في جميع أنحاء العالم العربي.ولد العلايلي في حي باب الشريعة بالقاهرة في سبتمبر 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر عام 1960.بدأ حياته المهنية في التمثيل في الستينيات، حيث ظهر لأول مرة في فيلم ميلودراما "رسالة من امرأة مجهولة" في عام 1962.وقد قدم منذ ذلك الحين حوالي 200 عمل بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والعروض المسرحية، من أشهر أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 حيث لعب دور فلاح متمرد، وفيلم "المواطن مصري" عام 1991 كفلاح مضطهد مقابل الممثل العالمي المشهور عمر الشريف وكضابط في البحرية في ملحمة الحرب "الطريق إلى إيلات" عام 1993.وتابعت الصحيفة: قدم العلايلي 10 أفلام من بين أفضل 100 إنتاج للسينما المصرية بما في ذلك أفلام الثلاثية المأخوذة من قصص نجيب محفوظ وهي "ثلاثية القاهرة"، فضلا عن أفلام "الاختيار" و"الإسكندرية ليه".ونقلت الصحيفة عن العلايلي قوله في ندوة أقيمت في معرض الشارقة للكتاب 2016 مستذكرًا دوره في "الأرض": إن الفيلم عُرض في مهرجان كان، وفي مدينة كان، قابلت ناقدًا فرنسيًا أخبرني أنه شاهد الفيلم وأنه يتوقع مستقبلًا كبيرًا بالنسبة لي.كما لعب العلايلي، أحد الفنانين المسرحيين، دور البطولة في العديد من العروض المسرحية الشعبية بما في ذلك العرض الموسيقي "تمر حنة" عام 1974 والذي شاركت في بطولته المغنية الجزائرية الراحلة وردة.وكان آخر ظهور علني للعلايلي الشهر الماضي ضيفا على البرنامج التليفزيوني الشهير "صاحبة السعادة".في وقت مبكر من حياته، عمل العلايلي في التليفزيون على إعداد برنامج بعنوان "رحلة اليوم" يقوم بجولة في محافظات مصر. وعلم أن الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر كان يشاهد العرض الأسبوعي. قال ذات مرة: "لقد جعلني هذا أشعر بالقلق والغرور في نفس الوقت".خلال مسيرته الطويلة، فاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015. وأثنت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم على العلايلي ووصفته بأنه أسطورة التمثيل.وقالت في بيان يوم الجمعة "لقد حقق شهرة خالدة في تاريخ الفن المصري بصفته أسطورة في التمثيل"، وأضافت "نجح في تمثيل الشخصيات التي مسّت الناس".