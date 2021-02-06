بمشاركة 170 فتاة.. انطلاق فعاليات برنامج «ريحانة» بأسوان

انطلقت فعاليات البرنامج القيادي لتمكين زيادة وعي الفتاة تحت عنوان (ريحانة)، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، النسخة الثانية وفعالياته لمدة 6 أيام.وشارك في البرنامج عدد 170 فتاة من 17 محافظة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب.ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن.وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين، والأساتذة المتخصصين على مدار أيام البرنامج في ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على كافة حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.