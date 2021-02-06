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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الليبي»: سندعم عمل الحكومة الجديدة حال نيلها الثقة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:12 ص
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
مروة عنبر
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أكد نائب رئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر، على دعم السلطة التنفيذية الموحدة في جهود توحيد كل المؤسسات الليبية.

وقال الطاهر في بيان، "ندعو جميع النواب إلى العودة إلى مجلس نواب واحد وترك المصالح الشخصية".

وشدد الطاهر على دعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في تنفيذ خارطة الطريق والتجهيز للانتخابات المقررة 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا لرئيس الحكومة الموحدة أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي.

وتابع الطاهر "ندعو رئيس الحكومة للتشاور مع النواب لتشكيل الحكومة لإقرارها في أجلها، كما ندعو بعثة الأمم المتحدة إلى المساعدة في توحيد الجسم التشريعي".

كما طالب الطاهر الدول التي تتدخل في ليبيا برفع يدها، وترك الليبيين يقررون مصيرهم.

جاء ذلك بعدما صوت المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لمحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الجديدة.

وفازت قائمتهما بـ39 صوتا، مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.

إلى ذلك تم اختيار كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي.

من جانبها، وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تلك اللحظة بالتاريخية وقالت في كلمة معلنة فوز المرشحين "يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

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