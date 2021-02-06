3.2 مليار إيرادات.. قناة السويس «قصة نجاح» رغم كورونا (إنفوجراف)

تأثر اقتصاديات العالم بتفشي جائحة كورونا، والتي كان لها أثرها السلبي على مختلف القطاعات في غالبية الدول، لاسيما قطاع التجارة نظرًا لاجراءات الغلق والحظر الكامل التي طبقتها الحكومات المختلفة لتقويض انتشار "كوفيد 19"، إلا أن قناة السويس لا تزال تحقق إيرادات وأرقامًا مرتفعة لصالح الاقتصاد المصري.وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021 نحو 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق قناة السويس صافى ربح يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه، وفق الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.19333 هو عدد السفن التي مرت من القناة خلال 2020 بإجمالي 5 مليارات و720 مليون دولار، وبلغت الحمولات ما يقرب من مليار و169 مليون طن بعائد وصل إلى 5 مليار 604 مليون دولار.وعن موازنة السنة المالية لعام 2020-2021 فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.أما عن التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021، نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر.