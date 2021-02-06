رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

3.2 مليار إيرادات.. قناة السويس «قصة نجاح» رغم كورونا (إنفوجراف)

السبت 06/فبراير/2021 - 10:11 ص
قناة السويس
قناة السويس
سمر محمدين
طباعة
تأثر اقتصاديات العالم بتفشي جائحة كورونا، والتي كان لها أثرها السلبي على مختلف القطاعات في غالبية الدول، لاسيما قطاع التجارة نظرًا لاجراءات الغلق والحظر الكامل التي طبقتها الحكومات المختلفة لتقويض انتشار "كوفيد 19"، إلا أن قناة السويس لا تزال تحقق إيرادات وأرقامًا مرتفعة لصالح الاقتصاد المصري.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021 نحو 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق قناة السويس صافى ربح يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه، وفق الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

19333 هو عدد السفن التي مرت من القناة خلال 2020 بإجمالي 5 مليارات و720 مليون دولار، وبلغت الحمولات ما يقرب من مليار و169 مليون طن بعائد وصل إلى 5 مليار 604 مليون دولار.

وعن موازنة السنة المالية لعام 2020-2021 فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.

أما عن التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020-2021، نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر.


موضوعات متعلقة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

image description

ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

60 عامًا على رحيل بيرم التونسي ببيت الشعر العربي

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم