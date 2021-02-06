سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 57 سنتًا ليبلغ 59.59 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 57 سنتًا ليبلغ 59.59 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 59.02 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أنهى خام برنت الجلسة أمس مرتفعا 50 سنتا ليبلغ 59.34 دولار في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 62 سنتًا ليبلغ 56.85 دولار.