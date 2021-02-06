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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 57 سنتًا ليبلغ 59.59 دولار

السبت 06/فبراير/2021 - 10:17 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 57 سنتًا ليبلغ 59.59 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 59.02 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهى خام برنت الجلسة أمس مرتفعا 50 سنتا ليبلغ 59.34 دولار في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 62 سنتًا ليبلغ 56.85 دولار.

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