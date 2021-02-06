«الضرائب»: ندوات مجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه تنفيذّا لتوجيهات وزير المالية بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين، خلال موسم الإقرارات الضريبية، وخاصة مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، وكذلك توجيهات وزير المالية بشأن ضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدني المختلفة، من غرف تجارية وإتحاد صناعات وجمعيات مستثمرين ورجال أعمال وغيرها، يتم تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات، وذلك من خلال قيامها بتنظيم سلسلة من الندوات المحانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا سواء على المنظومة الجديدة ام المنظومة الموجودة حاليا.وقال عبدالقادر، إن المصلحة تقوم بعقد هذه الندوات عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه تم توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.وناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة الشرح الذى يقدم خلالها، والتى تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم خلالها الرد على كافة الإستفسارت والتساؤلات.وأكدت مها علي، رئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس المصلحة، أنه تم مخاطبة عدة جهات مثل الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات وذلك للتنسيق معهم لعقد سلسلة ندوات للممولين بإعداد كبيرة مجانا، وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب مثل مشروع الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، هذا بالإضافة إلى استكمال منظومة الإقرارت الضريبية الحالية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.وقالت، إن مصلحة الضرائب حريصة على نشر الوعى الضريبى بكل هذه المشروعات وما تتطلبه من التزامات من قبل الممولين، من خلال كافة الوسائل المتاحة ومن أهمها عقد الندوات الضريبية والتي يتم دعوة المجتمع الضريبي لحضورها من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 لافتة أن هذه الندوات قد لاقت نجاحا باهرا واهتماما بالغا من المجتمع الضريبي لحضورها والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه يتم عمل تغطية إعلامية لهذه الندوات على أوسع نطاق لكى يتحقق الوعى الضريبى المنشود، ويتم نشر هذه الندوات مسجلة على قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب.وأوضحت مها على، أن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك من خلال قيام المصلحة بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال قيامهم بالتوجه إلى المأموريات الضريبية التابعين لها، حيث يتواجد مسئولى الحاسب الآلى، وكذلك ممثلى شركة إيفينانس بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا وكذلك يمكنهم تلقي الدعم من خلال مكاتب الارشاد الضريبي الموجودة بالغرف التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية.وناشدت رئيس وحدة الإعلام الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإتصال بقطاع التدريب تليفونيُا أو عبر الواتس أب على رقم 01553471843،وذلك لحجز حضور الندوات التى ينظمها القطاع لتوعية الممولين من الأشخاص الطبيعيين بكيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا أوالاتصال بالخط الساخن 16395 لحجز حضور الندوات وكذلك للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.وأشارت إلى أن المصلحة حريصة على نشر كل ماهو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية، والرد على المداخلات الهاتفية، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة www.incometax.gov.eg هذا بالإضافة إلى نشر الأدلة المختلفة سواء عن منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية السابقة أو المنظومة الجديدة وكذلك الأدلة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتمثلة في إجراءات تنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، الجزء الأول من دليل التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى، دليل الأسئلة الشائعة، دليل الممول لمنظومة الفواتير الإلكترونية (الجزء الثاني)، ويتم حاليا إعداد دليل خاص بالأسئلة والأجوبة الشائعة الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg، والصفحة الرسمية لها على الفيسبوك https:www.facebook.comincometax.gov.eg.وأضافت أن الممول يمكنه من خلال الدخول على قناة اليوتيوب الرسمية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي https:youtube.comchannelUCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ، والاستفادة من فيديوهات التوعية الضريبية التي يتم إعدادها ونشرها على القناة، مثل فيديوهات عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى فيديوهات عن محاور التطوير المختلفة التى تشهدها المصلحة، وعن منظومة الفاتورة الإلكترونية مثل فيديو تعريفى عن خطوات الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفيديو تعريفى عن منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها، وفيديو تعريفى عن منظومة الفاتورة الإلكترونية وفوائد الاشتراك بها.هذا بالإضافة إلى فيديوهات عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة -core taxation- وكيفية التسجيل بها، وتقديم الإقرارات الضريبية المختلفة عليها مثل فيديو عن كيفية التسجيل على المنظومة، (نموذج 10 قيمة مضافة)، و(نموذج 111)، و( نموذج 42-44 خصم وتحصيل)، و(نموذج 8 دمغة)، و(نموذج 2 مرتبات)، و(نموذج 106)، و(41 خصم وإضافة)، و(نموذج 11 مستقطعة)، و( موذج 6 دمغة) وغيرها، مؤكدة على الدور الذى يقوم به مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية من خلال الرد على كافة الاستفسارات وحجز حضور الندوات المجانية من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.وأكدت مها على أن المصلحة على استعداد لتنظيم ندوات توعية مجانية تتضمن الموضوعات التى يقترحها الممولون وفقًا للمعلومات التى يريدون الحصول عليها وفقًا لأى موضوع ضريبي، من خلال اتصالهم بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة.