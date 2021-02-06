محافظ شمال سيناء يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة إلى جانب فتح الطرق لتيسير حركة المواطنين والمرور.ووجه المحافظ الشكر إلى جميع الجهات المتعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات على الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار ووقوع سيول.وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. مؤكدا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.يذكر أن محافظة شمال سيناء قد تعرضت لسقوط أمطار رعدية ورياح خلال الأيام الماضية، كما تعرضت بعض مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن وباقى الجهات المعنية متابعة الظروف الجوية والأمطار التى تشهدها مختلف مدن المحافظة إلى جانب متابعة تطورات السيول.