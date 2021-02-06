استطلاع يرصد تزايدا في استياء الألمان من إدارة الحكومة لأزمة كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي تزايدا في استياء الألمان من إدارة حكومة بلدهم لأزمة جائحة كورونا.وفي الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، صنف50% ممن شملهم الاستطلاع الإجراءات الحكومية على أنها إيجابية، مقابل 57% فى أكتوبر الماضي، وكانت النسبة قد بلغت 67% خلال موجة كورونا الأولى في أبريل الماضي.وفي المقابل، ذكر حاليا 19% ممن شملهم الاستطلاع أنهم "غير راضين للغاية" عن إدارة الحكومة للأزمة، بينما قال 26% إنهم "غير راضين إلى حد ما". ولم تحدد 5% موقفها من الأمر.وبلغت نسبة الرضا عن إدارة الحكومة للأزمة بين أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، 70%، مقابل 67% لأنصار حزب الخضر المعارض، و57% لأنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، 54% لأنصار الحزب الديمقراطي الحر، و45% لأنصار حزب "اليسار"، 16% لأنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 5 فبراير الجاري، 2077 ألمانيا.