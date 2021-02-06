تقرير أمريكي: تأثر كبير للتعاون المصري السوداني في أزمة سد لنهضة

أِشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بالتعاون المصري السوداني لا سيما بعد مناقشات حول إقامة منطقة صناعية مشتركة في الخرطوم، معتبرا أن هذا التعاون سوف يكون له تأثير كبير في أزمة سد النهضة.ووفق تقرير لموقع، يشمل التقارب جهودًا لتحقيق التعاون المشترك في الصناعة والتجارة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعبين المصري والسوداني ومساعدتهما معًا على مواجهة سد النهضة، ففي أواخر شهر يناير، قامت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع بزيارة السودان لبضعة أيام والتقت بالعديد من المسؤولين السودانيين، وقالت خلال رحلتها، إن مصر أنهت دراسة جدوى لإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.وأكدت جامع، أنه تم الاتفاق على موقع المشروع، قائلة: "ننتظر رد الجانب السوداني بشأن المشروع"، وأشادت جامع بالمنطقة الصناعية المخطط لها لتوليد فرص استثمارية في البلدين.وبدأ ترويج القاهرة للمنطقة الصناعية مع السودان عندما قام رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بزيارة السودان في أغسطس 2020، وكانت هذه أول زيارة له للخرطوم بعد الإطاحة بالنظام السابق في 11 أبريل 2019.فيما أكد محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، أن مشروع إنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان يخدم المصالح المشتركة للبلدين في أزمة سد النهضة، وأشار الشاذلي للمونيتور، إلى حدوث تغييرات جذرية في سياسة الحكومة في الخرطوم، حيث أدركت الحكومة السودانية الحالية أن تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة والحدود أصبحت تشكل تهديدًا واضحًا للأمن القومي السوداني.كما تسعى القاهرة لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع السكة الحديد خلال زيارته للخرطوم أواخر عام 2018، لكن المشروع تعثر مع اندلاع الاضطرابات في السودان في أوائل عام 2019 ة في أكتوبر 2020، استأنف وزيرا النقل المصري والسوداني مناقشة المشروع.وأضاف الشاذلي أن مصر تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي مع السودان وربط المصالح المصرية والسودانية وهناك الكثير الذي يمكن أن تحققه القاهرة والخرطوم، خاصة وأن البلدين تربطهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية كبيرة وعلى سبيل المثال، يمكن للسودان تحقيق الأمن الغذائي ليس فقط لمصر، ولكن لأفريقيا بأكملها.