«الكنيسة» تكشف تفاصيل جديدة عن «صنع الميرون»

قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن "صنع الميرون" للمرة الثالثة كان في عهد البابا مقار الأول البطريرك 95، ولأول مرة في دير أبو مقار بوادي النطرون.وأضاف القس بولس حليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سر الميرون كان يمارس في عهد الآباء الرسل بوضع اليد على المعمدين، ومع انتشار الكرازة لم يكن بإمكان الرسل أن ينتقلوا من مكان لآخر فحل الميرون المقدس مكان وضع اليد.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل.وقال حليم، إنه هذه المرة تعد الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدأ أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.