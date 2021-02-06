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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أفريقي يشيد بأداء الأهلي أمام الدحيل: جماهيرهم غفيرة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:51 ص
أمينة ذكى
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أشاد موقع "ذا سيتيزن" الجنوب أفريقي بأداء فريق النادي الأهلى في مواجهة الدحيل في مباريات كأٍس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، واعتبر الموقع أن فوز الأهلى كان مدفوعا بتواجد الجالية المصرية في قطر.

وتابع الموقع: ان الدوحة هي موطن لعشرات الآلاف من المغتربين المصريين، الذين يعملون في كل ركن من أركان الاقتصاد القطري، وأضاف أن تواجد المغتربين المصريين في أرض الملعب القطري ساهم في رفع الروح المعنوية للنادي الأهلى.

وتابع الموقع لقد وقعت المباراة السابقة بين تيغريس المكسيكي وأولسان الكوري الجنوبي ، والتي فاز فيها تيجريس 2-1 ، أمام ملعب معظمه فارغ حيث تم منع المشجعين من الخارج من السفرن ولا يوجد في أي من البلدين جالية كبيرة في الدوحة، وعلى النقيض من ذلك ، يتمتع بطل أفريقيا بدعم قوي بين 300000 مصري في قطر مما جعلهم يتفوقون بسهولة على الدحيل.

وأصبح النادي الأهلي أول فريق أفريقي منذ 2013 يفوز بمباراته الافتتاحية في كأس العالم للأندية ، مما يعني أن شياطين القاهرة الحمر سيواجهون مباراة نصف النهائي يوم الاثنين أمام فريق بايرن ميونيخ الفائز بالبطولة وحامل اللقب السابق.

وأضاف الموقع لقد كانت المدينة التعليمية في الدوحة متلألئة من قبل جماهير الاهلى ، حيث حفز الأهلى على الفوز الأعلام المصرية التي رفعها أعضاء الجالية المصرية في قطر.

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