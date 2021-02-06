جامعة الإسكندرية تفتح باب القبول في «ماجستر الإبداع وإدارة التغيير»

أعلنت جامعة الإسكندرية، فتح باب القبول في برنامج "ماجستر الإبداع وإدارة التغير" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021، وهو درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة.برنامج ماجستير "الإبداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الإبداع وإدارة التغيير في المنظمات ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة إلى جزء يتم عن طريق التعليم الإلكتروني.