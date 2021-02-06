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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: بيلاروس تعهدت بتحسين السلامة النووية في محطتها الجديدة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:53 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطاقة النووية، إن بيلاروس ربما تكون قد اتخذت خطوات لمعالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسلامة في مفاعلها النووي الجديد في أسترافيتس.

جاء ذلك في تقرير أولي للهيئة قبل زيارة يقوم بها مسؤولون للموقع الأسبوع المقبل، وحصلت وكالة بلومبرج للأنباء عليه.

واستندت الاستنتاجات الأولية بشكل أساسي إلى وثائق من السلطات البيلاروسية واجتماعات عبر الإنترنت، حسبما أفادت مسودة التقرير.

وسيتم تحديث التقرير بنتائج زيارة الفريق الأسبوع المقبل،حسبما قال اثنان من مسؤولي الاتحاد الأوروبي،طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست منشورة.

ووفقا للتقرير المؤرخ في 22 ديسمبر، "بناءً على المعلومات المتاحة، تم إحراز تقدم في معالجة جميع التوصيات المتعلقة بالقضايا السبع ذات الأولوية القصوى".

وكان قد تم تأجيل الزيارة التي كان من المقرر القيام بها لمحطة استرافيتش، التي تقع بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

بدأت بيلاروس عملية تشغيل المحطة في شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى دفع معايير السلامة إلى صدارة جدول أعمال الكتلة الأوروبية العام الماضي.

من جانبها، قالت شركة روساتوم، الشركة الحكومية الروسية التي تبني المنشأة، إنها تعمل مع الوكالات النووية الدولية ومجموعات الخبراء وكذلك الهيئات التنظيمية الوطنية "لضمان التعامل مع جميع قضايا السلامة بشكل صحيح."

وتستعد بيلاروس لفحص الموقع، الذي من المقرر القيام به يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفقا لما ذكره أوليج سوبوليف، المتحدث باسم هيئة مراقبة السلامة النووية التابعة لوزارة الطوارئ البيلاروسية.

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