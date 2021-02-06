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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تنتقد إدانة المعارض الروسى أليكسى نافالنى

السبت 06/فبراير/2021 - 10:06 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
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انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بشدة إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "من السخرية حقًا سجن شخص في وطنه تعافى لتوه من تسميم هدد حياته"، مضيفا أن روسيا تنتهك الالتزامات التي تعهدت بها في القانون المحلي والدولي لحماية حقوق الإنسان، وقال: "اعتقال وإدانة أليكسي نافالني لا علاقة له بسيادة القانون"، مطالبا بالإفراج الفوري عنه دون شروط مسبقة.

وحُكم على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء الماضي بتهمة انتهاك شروط المراقبة عدة مرات في قضية جنائية سابقة في عام 2014.

وقضت المحكمة بأن نافالني يجب أن يقضي عقوبة السجن لخرقه قواعد المراقبة عندما فشل في مراجعة السلطات أثناء تعافيه من هجوم تسمم في ألمانيا.

وأوضح المحامون أن نافالني قد يقضى عامين وثمانية أشهر فقط من العقوبة حيث يمكن وضع فترة الإقامة الجبرية السابقة في الاعتبار.

وتعرض أبرز معارض روسي في أغسطس الماضي لهجوم تسميم، تعافى منه بعد ذلك في ألمانيا. وتم القبض عليه لدى عودته إلى روسيا في يناير الماضي.

وفي سياق انتقاد إدانة نافالني، تجددت المطالب بإيقاف بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" شبه المكتمل بين روسيا وألمانيا. وقال شتاينماير: "بعد التدهور المستمر في العلاقات في السنوات الأخيرة، أصبحت علاقات الطاقة تقريبا الجسر الأخير بين روسيا وأوروبا. يجب على كلا الجانبين التفكير فيما إذا كان يمكن هدم هذا الجسر بالكامل وبدون استبدال. أعتقد الموقف الذي نعتبره غير مقبول عندما نقطع الروابط الأخيرة".

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