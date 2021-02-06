«دويتش فيليه»: احتجاجات «بوجازيتشي» الأكبر في تركيا منذ 8 سنوات

قالت الشبكة الاخبارية دويتش فيليه، إن الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في جامعة بوجازيتشي باسطنبول، والتي انضم إليها طلاب من جامعات أخرى هي الأضطرابات المدنية الأقوى منذ احتجاجات "جيزي 2013".وتابعت الشبكة الألمانية، أن ردود افعل الشرطة التركية مع الاحتجاجات الطلابية في "بوحازيتشي" والقمع الذي تمارسه سلطات أردوغان بات أمر يقلق المجتمعات الدولية، لاسيما بعد توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحتجين قائلا "لن نظهر لهم أي رحمة".يأتي هذا فيما نظم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مظاهرات متعددة في جامعة بوجازيتشي ومناطق أخرى في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن عين الرئيس التركي عميدًا هناك على صلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن الاحتجاجات: "إن الولايات المتحدة تقف كتفًا إلى كتف مع كل أولئك الذين يقاتلون من أجل حرياتهم والديمقراطية الأساسية"، مضيفًا أن حرية التعبير عنصر حاسم للديمقراطية النابضة بالحياة.