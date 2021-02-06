الولايات المتحدة تشيد بالمتظاهرين في بيلاروسيا

أشادت الولايات المتحدة السبت بالمتظاهرين في بيلاروسيا الذين ما زالوا يحتجون بعد 6 أشهر من الانتخابات المتنازع عليها، في خطوة من شأنها إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه دعم "يوم الوحدة" الذي دعت إليه زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تؤكد أنها هزمت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو حليف بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين: "ما زلنا مذهولين بالقوة الاستثنائية للشعب البيلاروسي وصموده وشجاعته في مواجهة القمع المستمر".وأضاف: "يواصلون المطالبة بالحرية والديموقراطية. أُلهم العالم بشعب بيلاروس، خصوصا النساء اللواتي يتظاهرن سلميا من أجل الحق في أن يكون لهن صوت في مستقبل بيلاروس"يا.وتابع برايس أن الولايات المتحدة دعمت "حوارا سلميا وشاملا" في بيلاروس حيث واصل المتظاهرون الاحتجاج في الشوارع.