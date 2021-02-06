ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ531873

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 531 ألفا و873 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 9584.وتعافى من المرض 317 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.