اليوم.. إعادة تشغيل كوبرى سمنود بين الدقهلية والغربية بعد غلقه 20 يومًا

أعلنت محافظة الغرببة، عن الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بكوبري سمنود، على نهر النيل فرع دمياط، والواصل بين محافظتي الدقهلية والغربية بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة، والتي كان من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، في تصريحات خاصة لٰـ"الدستور"، إلى أنه سوف يتم افتتاح الكوبري اليوم الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتعود حركة التنقل إلى طبيعتها بين المحافظتين بعد إغلاق استمر 20 يوما لأعمال الصيانة لجسم الكوبري.يذكر أنه تم غلق كوبري سمنود الواصل بين محافظتي الدقهلية والغربية للصيانة، وقد ذكرت المحافظة، أن أعمال الصيانة قد بدأت من 16 يناير، وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، والمرور في المحافظتين، وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وكانت جميع الطرق البديلة تزيد على الأقل 35 كيلو مترا عن هذا الطريق، ما دفع المحافظتين الضغط للانتهاء السريع لأعمال الصيانة.