ضبط موظف بهيئة الآثار وإعلامي في أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

ألقت مباحث قسم شرطة إبشواي في الفيوم، برئاسة النقيب هشام حسن، القبض على مجموعة من الأشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار في قرية المرج إحدى قرى المركز، بعد إبلاغ مواطنعنهم تليفونيًا.شكلت حملة وقامت بالتوجه إلى منزل "رمضان. علي. م"، وضبطت معدات حفر وهي (مواتير رفع، سلالم، معدات أخرى مستخدمة في عملية الحفر)، قد استخدمت المعدات في حفر بئر بعمق 12 مترا وبقطر متر ونصف تقريبًا.وضبطت الحملة القبض على 12 شخصا من بينهم صاحب المنزل، و"السيد. ش" موظف بهيئة الآثار بالفيوم، و"محمد.ح.ع"، مراسل بإحدى الصحف، ويشارك في تأسيس حزب سياسي جديد.وحرر محضر بالواقعة رقم 356 إداري إبشواي، وقد باشرت النيابة التحقيق بحضور المحامي ياسين خالد ياسين، والمحامي محسن سيد سعداوي، والمحامي محمد قرني شحاته، والمحامي محمد نديم، عن المتهمين، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.