ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا لـ 2.94 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.94 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 61 ألفا و.386وبحسب البيانات، تعافى من المرض 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.