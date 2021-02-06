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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق «الأوكازيون الشتوى» غدًا.. وتخفيضات تصل 50%

السبت 06/فبراير/2021 - 09:47 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
نرمين محمود الدهان
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ينطلق غدا الأحد "الأوكازيون الشتوي" ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعان، وعلى من يرد المشاركة في الأوكازيون فعليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوي من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

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