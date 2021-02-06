«الري»: ابتكار جهاز لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية وتوفير المياه

استعرض وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، أعمال تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم في تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة، بما يساهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه، خلال اجتماع مع الدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط.وقامت وزارة الموارد المائية والري، بتصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها على عدد من المزارعين لاستخدامه كتجربة ريادية في بعض الأراضى التى تم التحول فيها إلى نُظم الري الحديث، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.وقال وزير الموارد المائية والري، إن تصنيع الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى وضعت خطة للبدء في برنامج تدريبي للمزارعين علي اساليب استخدام جهاز قياس الرطوبة ودورها في توفير مياه الرى، والتوعية بأهمية استخدام طرق الري الحديث من خلال تنظيم عدد من مدارس المزارعين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في خمس محافظات، حيث من المستهدف تدريب 1000 مزارع خلال 6 أشهر.