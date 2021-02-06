«دمغ المصوغات والموازين» تحرر 13 محضر مخالفات

قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة قامت بـ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، استمرارا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، و4 محاضر لموازين بسكول، و3 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 105155 سبيكة، ودمغ 158615 جرام عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و46848 جرام فضة.