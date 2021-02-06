ألمانيا تطالب روسيا بالامتثال لالتزاماتها الدولية

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية بعد طرد دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.وقال ماس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "روسيا بيدها تحديد نوع العلاقة التي تريدها مع بقية أوروبا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي "أشخاصا غير مرغوب فيهم".وتتهم روسيا الدبلوماسيين الثلاثة بالمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها ضد سجن السياسي المعارض أليكسي نافالني في 23 يناير الماضي، وهو ما يتعارض مع الوضع الدبلوماسي لهم، بحسب تبرير موسكو للطرد.وقال ماس: "سنناقش الآن خطواتنا التالية بعناية شديدة مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي. التنسيق الوثيق بين الشركاء مهم... إعلان الرئيس (جو) بايدن أن النهج تجاه روسيا سيتم تنسيقه عن كثب مرة أخرى مع الحلفاء هو إشارة مهمة".وأضاف ماس: "لقد أكدنا دائما أننا لا نريد قطع خيط المحادثات مع روسيا- وعلى الرغم من كل الصعوبات - نريد علاقة جيدة، ولكن على الأقل علاقة معقولة".وأوضح في المقابل، أن هذا مرتبط بتوقع أن تمتثل روسيا لالتزاماتها الدولية - "سواء كان ذلك تجاه اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، طرد ثلاثة دبلوماسيين، من ألمانيا وبولندا والسويد، بزعم مشاركتهم في مسيرات وتجمعات لدعم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.