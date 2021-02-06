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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تؤكد بدء انتشار قواتها الخاصة في مالي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الجيش السويدي السبت، أن انتشار 150 جنديا سويديا في مالي في إطار قوة تاكوبا الأوروبية المكلفة مواكبة الجيش المالي في المعارك، بدأ وسينتهي في نهاية الشهر الجاري.

وقال ناطق باسم الجيش السويدي لوكالة "فرانس برس"، إن "الجزء الأكبر من وقتنا أصبح في مالي".

وأوضح الجنرال أندرس لوفبيرغ، قائد القوات الخاصة السويدية في بيان، أن "المهمة الرئيسية للقوات الخاصة السويدية هي العمل كقوة للرد سريع عندما يحدث شيء ما"، موضحا أن "هدفنا غير ذلك هو مساعدة وإرشاد ومواكبة قوات الأمن المالية".

وكان الكولونيل فريديرك باربري، المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي، أعلن الجمعة أن "الخطوات الأولى" لانتشار القوات الخاصة السويدية "نفذت بالفعل"، مضيفا أن انتهاء نشر هذه القوات الخاصة مقرر حوالى الأسبوعين الأخيرين من فبراير.

والسويد هي ثالث دولة أوروبية بعد الجمهورية التشيكية وإستونيا، تلبي طلب فرنسا دعم قوة "تاكوبا" التي تضم وحدات من القوات الخاصة ومهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات الجهادية التي تقودها فرنسا منذ ثماني سنوات في منطقة الساحل.

وتفكّر باريس منذ أشهر في تقليص قوة برخان التي تضم حاليا 5100 عسكري.

وستشكل القوات السويدية دعما لمجمل قوة "تاكوبا" بما في ذلك مجموعة فرنسية استونية في غاو وأخرى فرنسية تشيكية في ميناكا.

وينتظر الجيش الفرنسي بفارغ الصبر وصول مروحيات ثقيلة إذ إنه يواجه عدوا جهاديا سريع الحركة في منطقة شاسعة.

وتشارك السويد في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أيضا، بـ215 عسكيا.

وعلى الرغم من وجود قوة برخان و13 ألف عسكري في بعثة الأمم المتحدة وقوة مشتركة من دول الساحل الخمس، لا تزال دول الساحل تواجه هجمات جهادية متكررة ودامية.

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