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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

للمرة الثانية.. «المصرية اللبنانية» تدعم «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 09:25 ص
المصرية اللبنانية
المصرية اللبنانية
أسماء إبراهيم
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أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن إطلاق مبادرة جديدة للتبرع لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح فيروس كورونا دعما لجهود الدولة والقيادة السياسية في توفير اللقاح بالمجان للشعب المصري.

وسلم وفد من الجمعية، وفق بيان، التبرعات للمقدم تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وقيمتها 1.2 مليون جنيه، وشارك الأعضاء بالجمعية في الاستجابة للمبادرة للمرة الثانية لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على الفئات المستحقة ذات الأولوية.

وأعلن المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة الجمعية لاقت استجابة فعالة من قبل الشركات الأعضاء للمرة الثانية والتي بلغت في المرة الأولى 5 ملايين جنيه، إيمانا بدور القطاع الخاص الوطنى فى الوقوف إلى جانب الدولة فى توفير لقاح فيروس كورونا.

وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن الجمعية دائما ما تبادر بالتحرك الإيجابي من أجل تفعيل مبدأ الشراكة مع الدولة فى مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة تأكيدا لمبدأ المسئولية المجتمعية للشركات وقدم الشكر للقيادة السياسية المصرية لما تقدمه من دعم للبنان.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية، أن القطاع الخاص المصري واللبناني يعي تماما الدور الوطني، ويؤمن بأهمية المشاركة والمبادرة من أجل العمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن استجابة الشركات الأعضاء بالجمعية رسالة تأكيد على توحيد الصفوف ودليل على أن القطاع الخاص لديه رسالة مجتمعية، وإيمان راسخ بالعمل معا من أجل التصدى لأى مشكلات وتحديات والوقوف إلى جانب الدولة فى معاركها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت.

وأكد علاء السبع، عضو الجمعية، أن مبادرات الخير لا تنتهى فى ظل قيادة تحظى بثقة تزيد دائما فى مواجهة التحديات والأزمات، مضيفا: "الخير فى مصر كتير ولن ينتهى وستمر الأزمة ومصر والمصريين بخير".

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