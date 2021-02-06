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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحف «الكتاب المقدس» بواشنطن يعيد 5000 قطعة أثرية إلى مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 09:24 ص
قطع أثرية
قطع أثرية
أمينة ذكى
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أعاد متحف الكتاب المقدس في واشنطن حوالي 5000 قطعة أثرية قديمة إلى مصر بعد أن أظهرت الأدلة أنها نُقلت إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال الربيع العربي، وفقا لما نقله موقع "chvnradio" الكندي.

وتابع الموقع: "لقد تمت إعادة ما يقرب من 5000 مخطوطة وقطعة من ورق البردي، مع نصوص بالخط القبطي والهيراطيقي والديموطيقي واليونانية مع مخطوطات الصلوات المسيحية، بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل حجرية ومجموعة صور للمتوفى".

وأكد هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، أن القطع التي أعيدت إلى الوطن ليست من متاحف أو مخازن أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وإنما نتيجة أعمال تنقيب غير مشروعة.

إلى جانب شحنته إلى مصر، أُجبر المتحف أيضًا على إعادة 8106 قطع طينية متنازع عليها إلى متحف العراق في بغداد.

ووفقا للموقع فهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها المتحف إلى إعادة هذا النوع من العناصر إلى العراق، ففي مايو الماضي، صادرت الحكومة الأمريكية طاولة طينية تُعرف باسم "لوح جلجامش دريم"، والتي يعود تاريخها إلى 1600 قبل الميلاد وكانت مُعارة للمتحف، وتقول الحكومة إن القطعة التي تم شراؤها في دار كريستيز في عام 2014 مقابل 1.6 مليون دولار، أُخذت بشكل غير قانوني من العراق.

وأوضح ستيف جرين، مالك ورئيس المتحف ورئيس شركة البيع بالتجزئة "هوبي لوبي" في بيان أنه في مايو 2020 قام بوضع الوثيقة القانونية "نقل ملكية جميع القطع الأثرية إلى جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية"، وبعد شهر واحد "تم تسليم جميع هذه العناصر إلى منشآت تخزين فنون جميلة مستقلة تابعة لطرف ثالث لرعاية العراق ومصر والتحكم فيهما والاستفادة منه على التوالي".

وفي 7 يناير "نقلوا على مرفق تخزين الفنون الجميلة الذي يضم 5000 قطعة مصرية إلى الحكومة الأمريكية كجزء من عملية إدارية طوعية".

وأكدت وزارة السياحة والآثار المصرية أن القطع الأثرية وصلت بأمان إلى مطار القاهرة الدولي، وسيتم وضعها في المتحف القبطي.

في غضون ذلك، في 27 يناير "بدأ المتحف في شحن 8106 قطعة من الطين إلى متحف العراق في بغداد.

منذ افتتاحه في نوفمبر 2017، كان على متحف الكتاب المقدس التعامل مع عدة اتهامات باقتناء مثير للجدل للقطع الأثرية القديمة.

وفي أبريل الماضي، ألقي القبض على الأستاذ بجامعة أكسفورد ديرك أوبينك بتهمة سرقة أجزاء قديمة من الكتاب المقدس من مجموعة Oxyrhynchus في مكتبة Sackler وباعها إلى هوبي لوبي لعرضها في المتحف.

علاوة على ذلك، في عام 2017، دفعت هوبي لوبي غرامة قدرها 3 ملايين دولار وأعادت ألواحًا مسمارية من الكتاب المقدس وفقاعات من الطين، بعد أن اتهمتها وزارة العدل الأمريكية بتهريبها من العراق.

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